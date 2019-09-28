بالقوة الضاربة ليفربول يواجه شيفيلد يونايتد

السبت 28 سبتمبر 2019

قام المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب عن تشكيل الريدز لمواجهة شيفيلد يونايتد في الجولة 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ونجح ليفربول في تحقيق العلامة الكاملة في أول 6 مباريات، مسجلًا 17 هدفًا، في حين استقبلت شباكه 5 أهداف.

جاء تشكيل كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب، لفريق ليفربول كالتالي:

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في حراسة المرمى: آدريان.

في خط الدفاع:.آندرو روبرتسون، وفيرجيل فان دايك، وجويل ماتيب، وترنت ألكساندر-أرنولد. في خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، وفابينيو، وجوردان هندرسون.

في خط الهجوم: ساديو ماني، وروبيرتو فيرمينو، ومحمد صلاح.