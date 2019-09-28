شكرا لقرائتكم أجاى مهاجم صريح فى الأهلي بأوامر فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واختار فايلر قائمة الأهلى فى مواجهة كانو سبورت والمكونة من فى حراسة المرمى شريف إكرامي، وعلى لطفى، ومحمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامى ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف، خط الوسط عمرو السولية، وحمدى فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدى أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ، وإليو ديانج، وفى الهجوم صلاح محسن ووليد أزارو.
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