- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن تحمله تكاليف علاج لاعب الإسماعيلى الشاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأثبتت الفحوصات الأولية إصابة مروان شلبي بقطع فى الرباط الصليبي، وسيخضع لكشف غداً لدي أحمد عبد العزيز للتأكد من إصابته بالرباط الصليبي بعد أن أنهي عادل محفوظ مدير المنتخب الحجوزات الخاصة باللاعب لدي الطبيب العالمي أحمد عبد العزيز.
وتنص اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- على تحمل اتحاد الكرة لتكاليف علاج أي لاعب يتعرض لإصابة مع المنتخب.
يتواجد منتخب مصر للشباب فى معسكر مغلق بالقاهرة استعداداً للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ، وخاض ودية يوم الخميس أمام السعودية ثم ودية غداً أمام سلطنة عمان.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن تحمله تكاليف علاج لاعب الإسماعيلى الشاب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.