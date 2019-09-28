شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن تحمله تكاليف علاج لاعب الإسماعيلى الشاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قرار تحملهم تكاليف علاج مروان شلبي لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر للشباب مواليد 2001 بعد إصابته مع المنتخب فى ودية السعودية التى انتهت بالتعادل السلبي.

وأثبتت الفحوصات الأولية إصابة مروان شلبي بقطع فى الرباط الصليبي، وسيخضع لكشف غداً لدي أحمد عبد العزيز للتأكد من إصابته بالرباط الصليبي بعد أن أنهي عادل محفوظ مدير المنتخب الحجوزات الخاصة باللاعب لدي الطبيب العالمي أحمد عبد العزيز.

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وتنص اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- على تحمل اتحاد الكرة لتكاليف علاج أي لاعب يتعرض لإصابة مع المنتخب.

يتواجد منتخب مصر للشباب فى معسكر مغلق بالقاهرة استعداداً للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ، وخاض ودية يوم الخميس أمام السعودية ثم ودية غداً أمام سلطنة عمان.