شكرا لقرائتكم المصري وفريق عربي فى فندق الأهلى قبل مواجهة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه النادي الأهلى الليلة فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية فى إياب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر اقامتها على ملعب برج العرب بالاسكندرية، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

وعلى نفس الملعب غداً يستضيف المصري البورسعيدى نظيره ماليندى بطل زنجبار فى إياب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية، وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا مهمًا على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى مباراة الذهاب.

ويقيم الأهلى والمصري فى فندف واحد ببرج العرب، كما يتواجد معهما فريق العربي الكويتي بنفس الفندق، بعد خسارته من الاتحاد السكندري بالبطولة العربية فى دور الـ32 ليودع البطولة، بعد خسارته ذهاباً واياباً.