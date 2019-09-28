شكرا لقرائتكم الثنائي المصري روان العربي ويوسف سليمان يودعان بطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج الثنائي المصري روان العربي ويوسف سليمان، من تصفييات بطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش والتي تستضيفها كوالا لامبور خلال الفترة بين 25 إلى 29 سبتمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 20 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفشلت روان العربي في الدور نصف النهائي فى الفوز على منافستها الماليزية راشيل أرنولد، بثلاث أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-7, 9-11, 11-7.

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كما خسر يوسف سليمان أمام منافسه نيكولاس مولر بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-5, 12-10, 11-9.

ومن المقرر أن تواجه راشيل أرنولد منافستها لو وي ويرن في المباراة النهائية بمنافسات السيدات فيما يواجه نيكولاس مولر إيان يو في منافسات الرجال.