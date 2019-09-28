شكرا لقرائتكم الثنائي المصري روان العربي ويوسف سليمان يودعان بطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن تواجه راشيل أرنولد منافستها لو وي ويرن في المباراة النهائية بمنافسات السيدات فيما يواجه نيكولاس مولر إيان يو في منافسات الرجال.
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