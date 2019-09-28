شكرا لقرائتكم 5 معلومات عن حكم مباراة الاهلى ضد كانو سبورت فى بدورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي ضد كانو سبورت

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ،نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في الثامنة من مساء اليوم ، السبت، فى مباراة سهلة من الناحية النظرية، بملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي يخوضها الأهلي دون ضغوط بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة .

ويُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من "جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالإضافة الي تشيبو موكانى حكما رابعا و الاثيوبي سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة.

الاهلي ضد كانو سبورت

1_ جوشوا بوندو من مواليد 25 فبراير 1978 .

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2_ أدار الحكم البوتسوانى 9 مباريات دولية أشهر خلالها 271 بطاقة صفراء، و4 بطاقات حمراء، واحتسب خلالها 10 ضربات جزاء.

3_ لم يدير أى مباراة للأهلى من قبل وأدار فقط مباراة للزمالك وفيتا كلوب الكونغولى وانتهت بالتعادل السلبى موسم 2012- 2013 ومباراة المصري واتحاد العاصمة في ربع نهائي كأس الكونفدرالية موسم 2018، والتى انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف دون رد.

4_ أدار الحكم البوتسواني 19 مباراة في دوري أبطال أفريقيا، و4 مباريات في كأس أمم أفريقيا 2017 و 2019، و12 مباراة في تصفيات كأس الأمم، و 9 مباريات في تصفيات كأس العالم، ومباراتين في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة موسم 2015 و4 مباريات في بطولة كأس الأمم تحت 20 سنة موسمي 2015 و2017.

الاهلي ضد كانو سبورت 5_ بدأ جوشوا مسيرته كلاعب فريق هارتلبول أحد أندية القسم الثالث بمنطقة سيليبي- فيكوي في بوتسوانا، وفي موسم 2001، انزعج من أداء أحد الحكام ليعلن اعتزاله لعب كرة القدم والتوجه إلى التحكيم.

و في نفس العام أصبح بوندو حكما في الدوريات الأقل، ليتم اختياره حكما في دوري الدرجة الأولى الممتازة موسم 2004- 2005، وحصل على الشارة الدولية في موسم 2006.