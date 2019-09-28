شكرا لقرائتكم ترتيب دورى اليد بعد الجولة السابعة.. الزمالك يتصدر والأهلى رابعا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم عن جدول ترتيب دورى المحترفين للكبار "رجال " بعد إنتهاء الجولة السابعة للموسم المحلى 2019 / 2020 .

واعتلى الزمالك صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة محرزا 235 هدفا ، بينما يليه سبورتنج فى المركز الثانى بـ 19 نقطة محرزا 215 هدفا و عليه 173 هدفا .



ترتيب دورى اليد

فيما يحتل لطلائع الجيش المركز الثالث نفس رصيد سبورتنج محرزا 222 هدفا و عليه 182 هدفا ، فيما يأتى بعده الأهلى فى المركز الرابع برصيد 19 نقطة محرزا 173 هدفا.

بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 19 نقطة محرزا 184 هدفا ، و يليه هليوبوليس برصيد 17 نقطة محرزا 190 هدفا ثم الأوليمبى فى المركز السابع برصيد 15 نقطة محرزا محرزا 188 هدفا.

Advertisements

كما يأتى الجزيرة فى المركز الثامن برصيد 15 نقطة محرزا 167 هدفا و المعادى فى المركز التاسع برصيد 14 نقطة محرزا 189 هدفا ثم أصحاب الجياد بنفس الرصيد فى المركز العاشر محرزا 171 نقطة.

بينما يأتى حدائق الأهرام فى المركز الحادى عشر برصيد 12 نقطة ، يليه الزهور فى المركز الثانى عشر برصيد 11 نقطة ثم البنك الأهلى فى المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة ايضا ثم جزيرة الورد برصيد 10 نقاط .

فيما إحتل الفيوم المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط ثم الطيران ومن بعده الحوار و أخير 6 أكتوبر فى المركز الـ 18 و الأخير بنفس الرصيد .