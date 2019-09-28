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شكرا لقرائتكم ترتيب دورى اليد بعد الجولة السابعة.. الزمالك يتصدر والأهلى رابعا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ترتيب دورى اليد
بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 19 نقطة محرزا 184 هدفا ، و يليه هليوبوليس برصيد 17 نقطة محرزا 190 هدفا ثم الأوليمبى فى المركز السابع برصيد 15 نقطة محرزا محرزا 188 هدفا.
كما يأتى الجزيرة فى المركز الثامن برصيد 15 نقطة محرزا 167 هدفا و المعادى فى المركز التاسع برصيد 14 نقطة محرزا 189 هدفا ثم أصحاب الجياد بنفس الرصيد فى المركز العاشر محرزا 171 نقطة.
بينما يأتى حدائق الأهرام فى المركز الحادى عشر برصيد 12 نقطة ، يليه الزهور فى المركز الثانى عشر برصيد 11 نقطة ثم البنك الأهلى فى المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة ايضا ثم جزيرة الورد برصيد 10 نقاط .
فيما إحتل الفيوم المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط ثم الطيران ومن بعده الحوار و أخير 6 أكتوبر فى المركز الـ 18 و الأخير بنفس الرصيد .
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