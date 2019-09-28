شكرا لقرائتكم البدرى يبحث مع اتحاد الكرة منح صلاح شارة كابتن المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويرغب أعضاء اللجنة والمدير الفنى فى إزالة الرواسب التى خلفتها الأزمة الأخيرة والخاصة بالتصويت فى ملف استفتاء جائزة أفضل لاعب فى العالم، حيث لم يتم اعتماد صوت مصر بسبب أخطاء إدارية فى اتحاد الكرة قبل تعيين اللجنة الخماسية. ويسود اتجاه قوي لدى اتحاد الكرة وحسام البدرى لتكريم ومصالحة محمد صلاح من خلال منحه شارة كابتن منتخب مصر. Advertisements واقترب محمد صلاح بقوة من حمل شارة كابتن منتخب مصر، لاسيما بعد استبعاد أحمد المحمدى ظهير أيمن أستون فيلا من حسابات البدرى. ويسبق محمد صلاح فى ترتيب الأقدمية الثنائى أحمد حجازى ومحمد الننى، إلا أن المدير الفنى يرفض الاعتماد على مبدأ الأقدمية فى اختيار كابتن المنتخب، ويفضل منح الشارة لمحمد صلاح. يذكر أن أول معسكر للمنتخب فى عهد حسام البدرى سينطلق يوم 7 أكتوبر المقبل وسيشهد ودية أمام بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر.

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