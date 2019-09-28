شكرا لقرائتكم جينيراسيون يتمسك بمواجهة الزمالك اليوم على بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسكت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالى، برفضها التحرك صباح اليوم السبت، إلى برج العرب، لخوض مباراة الزمالك، المحدد لها غداً الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مطلع فى بعثة جينيراسيون فوت بتمسك الفريق السنغالى بخوض اللقاء اليوم فى ستاد بتروسبورت، وذلك فى إطار تمسكهم بخطاب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الذى وصل إليهم قبل 10 أيام من موعد المباراة بإنها ستقام اليوم فى بتروسبورت قبل أن يتم تأجيلها إلى غداً الأحد ونقلها إلى برج العرب.

وكان مسؤولو الزمالك قد أرسلوا حافلة اليوم إلى بعثة جينيراسيون فوت فى فندق الإقامة فى مدينة نصر، للتحرك إلى الإسكندرية، ولكن وفقا لمصدر بالبعثة أكد إنهم سيتوجهوا اليوم إلى بتروسبورت وليس برج العرب لخوض اللقاء فى موعده السابق قبل تعديله وإثبات موقف حال عدم حضور فريق الزمالك.