شكرا لقرائتكم توافد جماهير الزمالك بالإسكندرية لشراء تذاكر مواجهة جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عدد من جماهير نادى الزمالك، اليوم السبت، على التوافد إلى ستاد الإسكندرية، لشراء تذاكر مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، المقرر إقامتها مساء غد الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

وطرح مسؤولو الزمالك، التذاكر للبيع مقابل 50 جنيه كسعر للتذكرة الموحدة وجاء طرح إدارة النادى الأبيض للتذاكر بعد تسلم إخطار رسمى من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بنقل وتأجيل المباراة ليتم إقامتها غداً الأحد على استاد برج العرب بدلاً من اليوم السبت على استاد بتروسبورت.

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يذكر أن بعثة جينيراسيون فوت السنغالى رفضت التحرك، صباح اليوم السبت، إلى برج العرب، لخوض مباراة الزمالك المحدد لها غداً، الأحد، وكشف مصدر مطلع فى بعثة جينيراسيون فوت بتمسك الفريق السنغالى بخوض اللقاء اليوم فى استاد بتروسبورت، فى إطار تمسكهم بخطاب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الذى وصل إليهم قبل 10 أيام من موعد المباراة بأنها ستقام اليوم فى بتروسبورت قبل أن يتم تأجيلها إلى غداً الأحد ونقلها إلى برج العرب.

وكان مسئولو الزمالك قد أرسلوا أتوبيسًا اليوم إلى بعثة جينيراسيون فوت فى فندق الإقامة فى مدينة نصر، للتحرك إلى الإسكندرية، ولكن وفقاً لمصدر بالبعثة أكد أنهم سيتوجهون اليوم إلى بتروسبورت وليس برج العرب لخوض اللقاء فى موعده السابق قبل تعديله وإثبات موقف حال عدم حضور فريق الزمالك.