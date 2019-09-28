“مباراة ليفربول ضد شفيلد” || liverpool vs newcastle “البريمرليج” الجولة...

موعد مباريات الدوري الإنجليزي في أسبوعه السابع، نستعرض من خلال هذا التقرير موعد ونتيجة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد حيث تحظى هذه المباراة باهتمام بالغ لدى عشاق الساحرة المستديرة على الساحة المصرية والعربية، بل يتابع هذه المباراة موطني جميع البلدان العربية، ويبدأ الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي بأهم مباراة بين ليفربول ضد شيفيلد يونايتد ، لذلك سنستعرض من خلال هذا التقرير موعد المباراة وجميع القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في إطار مباريات الأسبوع السابع “الجولة السابعة” من منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال جدول تفصيلي للموعد المباراة وتوقيت إذاعتها بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

يسعى فريق ليفربول “الريدز ” لمواصلة سلسة انتصاراته القوية في الدوري الإنجليزي “البريمرليج” للموسم الحالي، وتجدر الإشاراة أن فريق ليفربول يتربع على عرش جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي محققا العلامة الكامة بعد ستة جولات حقق خلالها 6 انتصارات، حاصداً في جعبته 18 نقطة، ويلهث وراءه غريميه مانشستر سيتي وفي جعبته 13 نقطة من أربع انتصارات وتعادل واحد، وخسارة واحدة أما عن فريق شيفلبد يونايتد صاحب الثماني نقاط فيدخل مباراته ضد ليفربول في الجولة السابعة محاولا بكل السُبل تحسين ترتيبه في جدول مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد ونتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد شيفيلد يونايتد “الدوري الإنجليزي”

موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد جميع القنوات الناقلة

المباراة الموعد الملعب والحكم القنوات الناقلة ليفربول ضد شيفلد السبت 28 سبتمبر

13:30 مصر

14:30 مكة الأسبوع: 7

الملعب: برامال لين

الحكم: انتوني تايلور

تشكيلة شيفيلد يونايتد: 3-5-2

تشكيلة ليفربول: 4-3-3

مدرب ليفربول: يورجن كلوب

المعلق حفيظ دراجي Canal + Sport 2 Polska

S.Sport Turkey

Sport TV 2

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

Sky Sport 1 Deutschland

Canal + Sport France HD

BT Sport 1 / HD

Ziggo Sport Select HD

RMC Sport 1

تشكيل فريق ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

جميع أوراق اللعب متاحة أمام المدير الفني يورغن كلوب، ويخوض نجوم ليفربول مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة خاصة بعد فوزهم بالعلامة لكاملة في الجولات السابقة من الدوري الإنجليزي”البريميرليج”، أما عن تشكيل ليفربول فيتوقع أن يكون كالتالي:

حراسة المرمي: أدريان.

خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، فابينهو.

خط الهجوم: ماني، فيرمينو، صلاح.

موعد وتوقيت مباراة ليفربول ضد شيفلد يونايتد