موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الأسباني اليوم السبت 28/9/2019 والقنوات المجانية...

نقدم اليوم أهم التفاصيل حول مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الدوري الأسباني الأشرس في عالم كرة القدم كموعد المباراة والقنوات المشفرة وتردد القنوات المجانية الناقلة للمباراة ، حيث يلتقي الفريقين ضمن منافسات الدور السابع الدوري الأسباني وينتظر عشاق النادي الملكي في كل مكان موعد انطلاق المباراة وسط حالة من الترقب والتطلع لفوز النادي الأشهر بالدوي الأسباني “الريال مدريد”.
موعد المباراة والقنوات المفتوحة المجانية الناقلة للقاء وترددها
تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الدوري الاسباني اليوم السبت 28/9/2019 الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر، والساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية، 11:00 مساء بتوقيت أبوظبي، وعن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة تكتسب شبكة قنوات بي إن سبورت اتش دي المشفرة الحق في البث الحصري لجميع المباريات الفرق العالمية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط . وتنطلق المباراة مباشرة على قناة بي إن سبورت HD3، كما تنقل أيضا على قناتي بي إن سبورت HD11، وبي إن سبورت HD16 المشفرين، كما يمكن متابعة المباراة على القنوات المفتوحة المجانية على القمر الأوربي وإليكم تردداها.
تردد القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني:
قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.
قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.
قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.
قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.
قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.
قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.
قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.
قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.
قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.
قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.
قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.
قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.
قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.
قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.
قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.
قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.
قناة Sport 1 Czechia / التردد، 12207 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.
قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.
قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.
قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.
قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.