موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الأسباني اليوم السبت 28/9/2019 والقنوات المجانية...

نقدم اليوم أهم التفاصيل حول مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الدوري الأسباني الأشرس في عالم كرة القدم كموعد المباراة والقنوات المشفرة وتردد القنوات المجانية الناقلة للمباراة ، حيث يلتقي الفريقين ضمن منافسات الدور السابع الدوري الأسباني وينتظر عشاق النادي الملكي في كل مكان موعد انطلاق المباراة وسط حالة من الترقب والتطلع لفوز النادي الأشهر بالدوي الأسباني “الريال مدريد”.

موعد المباراة والقنوات المفتوحة المجانية الناقلة للقاء وترددها

تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الدوري الاسباني اليوم السبت 28/9/2019 الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر، والساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية، 11:00 مساء بتوقيت أبوظبي، وعن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة تكتسب شبكة قنوات بي إن سبورت اتش دي المشفرة الحق في البث الحصري لجميع المباريات الفرق العالمية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط . وتنطلق المباراة مباشرة على قناة بي إن سبورت HD3، كما تنقل أيضا على قناتي بي إن سبورت HD11، وبي إن سبورت HD16 المشفرين، كما يمكن متابعة المباراة على القنوات المفتوحة المجانية على القمر الأوربي وإليكم تردداها.