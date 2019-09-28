شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديو للاعبى النادى الأهلى لأول مرة بالقميص الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع فيس بوك، أظهرت استعراض لاعبى القلعة الحمراء وفى مقدمتهم حسام عاشور قائد الفريق، للقميص الجديد فى هذا الموسم.

ويلتقى الأهلى مع كانو سبورت فى الثامنة مساء اليوم على استاد برج العرب فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، وكان الأهلى قد حسم جولة الذهاب بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.

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وضمت قائمة الأهلى فى مواجهة كانو سبورت كلاً من: فى حراسة المرمى شريف إكرامى، وعلى لطفى، ومحمد الشناوى، خط الدفاع أحمد فتحى، ومحمد هانى، وياسر إبراهيم، ورامى ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف، خط الوسط عمرو السولية، وحمدى فتحى، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدى أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحى، وجونيور أجايى، وأحمد الشيخ، وإليو ديانج، وفى الهجوم صلاح محسن ووليد أزارو.