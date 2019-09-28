سوبر كورة.. الأهلى والمصرى "إيد واحدة" قبل مواجهة كانو سبورت وبطل زنجبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه النادي الأهلى الليلة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين. وعلى نفس الملعب غداً يستضيف المصري البورسعيدى نظيره ماليندى بطل زنجبار فى إياب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية، وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا مهمًا على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى مباراة الذهاب. Advertisements ورفع الأهلى والمصرى شعار "أيد واحدة" قبل المواجهتين الأفريقيتين التى تنتظرهما فى الإسكندرية. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

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