شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحمل تكاليف لاعب الإسماعيلى المصاب بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تحمل تكاليف علاج مروان شلبى لاعب الإسماعيلى ومنتخب مصر للشباب مواليد 2001 بعد إصابته مع المنتخب فى ودية السعودية التى انتهت بالتعادل السلبى.

وأثبتت الفحوصات الأولية إصابة مروان شلبى بقطع فى الرباط الصليبى، وسيخضع لكشف غداً لدى أحمد عبد العزيز للتأكد من إصابته بالرباط الصليبى بعد أن أنهى عادل محفوظ مدير المنتخب الحجوزات الخاصة باللاعب لدى الطبيب العالمى أحمد عبد العزيز.

وتنص اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولى لكرة القدم – فيفا- على تحمل اتحاد الكرة لتكاليف علاج أى لاعب يتعرض لإصابة مع المنتخب.

يتواجد منتخب مصر للشباب فى معسكر مغلق بالقاهرة استعداداً للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وخاض ودية يوم الخميس أمام السعودية ثم ودية غداً أمام سلطنة عمان.