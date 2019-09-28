شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. ملك الحركات فى مهمة جديدة مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الطمأنينة تسيطر على الجماهير المصرية العاشقة لنجم الأهلى السابق محمد بركات فى ظل تعيينه مديرا لمنتخب مصر فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسام البدرى .

و يسعى ملك الحركات خلال المرحلة المقبلة إلى فرض الإنضباط و الإلتزام داخل صفوف الفراعنة من أجل تحقيق الذات و كسب الرهان على تعيينه فى هذه المهمة .

كما أن بركات يتميز بخفة ظل قوية تساعده فى التقرب إلى نجوم المنتخب و خلق أجواء المرح داخل صفوف الفراعنة لتنفيذ التعليمات بحب من اجل المصلحة العامة .

محمد بركات نجم كبير يتمتع بشهر قوية و لديه رصيد كبير فى قلوب الجماهير المصرة بمختلف إنتمائتها ، و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و الطموح على ملامح ملك الحركات خارج الملعب و مع أسرته فى الصور التالية :



محمد بركات



محمد بركات ونجله بعلم مصر



محمد بركات و أبناؤه



محمد بركات فى نزهة أوروبية

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محمد بركات 2



محمد بركات على الشاطىء



محمد بركات و صديقه سيد معوض



محمد بركات وعائلته 2