قصة صور .. ملك الحركات فى مهمة جديدة مع الفراعنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الطمأنينة تسيطر على الجماهير المصرية العاشقة لنجم الأهلى السابق محمد بركات فى ظل تعيينه مديرا لمنتخب مصر فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسام البدرى .
و يسعى ملك الحركات خلال المرحلة المقبلة إلى فرض الإنضباط و الإلتزام داخل صفوف الفراعنة من أجل تحقيق الذات و كسب الرهان على تعيينه فى هذه المهمة .
كما أن بركات يتميز بخفة ظل قوية تساعده فى التقرب إلى نجوم المنتخب و خلق أجواء المرح داخل صفوف الفراعنة لتنفيذ التعليمات بحب من اجل المصلحة العامة .
محمد بركات نجم كبير يتمتع بشهر قوية و لديه رصيد كبير فى قلوب الجماهير المصرة بمختلف إنتمائتها ، و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و الطموح على ملامح ملك الحركات خارج الملعب و مع أسرته فى الصور التالية :
محمد بركات
محمد بركات ونجله بعلم مصر
محمد بركات و أبناؤه
محمد بركات فى نزهة أوروبية
محمد بركات 2
محمد بركات على الشاطىء
محمد بركات و صديقه سيد معوض
محمد بركات وعائلته 2
محمد بركات و عائلته
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