شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُثبت أجاى فى مركز المهاجم الصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الاعتماد على النجييرى جونيور أجاى بشكل أساسى فى مركز المهاجم الصريح وتثبيته فى هذا المركز وعدم عودته مجدداً لمركزى صانع الألعاب أو الجناح، خاصة أن فايلر يرى أن مستوى المهاجم النيجيرى ينخفض كثيراً حال مشاركته فى أى مركز آخر بخلاف المهاجم الصريح.

وتألق أجاى بشكل لافت فى مباراة السوبر أمام الزمالك، والتى حسمها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ونجح فى تسجيل هدفين من الثلاثية الحمراء.

وأكد فايلر لمعاونيه أن الفترة الماضية كشفت إجادة أجاى للعب فى مركز المهاجم الصريح، بعكس المردود الذى يقدمه فى باقى المراكز، لذا استقر الخواجة على عدم عودته لمركز الجناح إلا فى حالة الضرورة القصوى.

وضمت قائمة الأهلى فى مواجهة كانو سبورت كلاً من: فى حراسة المرمى شريف إكرامي، وعلى لطفى، ومحمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامى ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف، خط الوسط عمرو السولية، وحمدى فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدى أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ، وإليو ديانج، وفى الهجوم صلاح محسن ووليد أزارو.