شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل رجال الطائرة مع بطل الدورى اليابانى 2 / 2 وديا استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل منتخب رجال الكرة الطائرة مع فريق جى تى ساندرا هيروشيما وديا بنتيجة 2 / 2 فى المباراة الثانية التى جمعت المنتخب ببطل الدورى اليابانى، والتى تم الاتفاق عليها مسبقا، بأن تقام 4 أشواط فقط فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم المقرر انطلاقها خلال الفترة من 1 حتى 15 أكتوبر المقبل باليابان، إلا أن منتخبنا الوطنى خسر الشوط الخامس وديا بعدما تم الاتفاق على خوضه تجريبيا للاعبين من 25 نقطة .

حقق منتخب الطائرة الفوز بنتيجة 3 /0 على نفس الفريق أمس فى إطار أولى لقاءاته الودية بالمعسكر، خاصة أن هذا الفريق يعد بطل الدورى اليابانى، قبل أن يلعبا 3 أشواط إضافية ليفوز الفراعنة شوطا و يخسر فى إثنين.

ويتواجد منتخب الطائرة حاليا فى معسكر مغلق بهيروشيما فى اليابان منذ يوم 21 سبتمبر من أجل ضبط الساعة البيولوجية للاعبين قبل إنطلاق المنافسة العالمية .

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وتضم قائمة اللاعبين كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن و أحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.

ويضم الجهاز الفنى كلا من: شريف الشمرلى مدير الفريق وچيدو ڤيرميلون مدير فنى وأحمد عاشور مدرب عام و سامح ظلام علاج طبيعى ورجب قطب محلل وأحمد سعودى طبيب و حسن عابد مدير إدارى.

وخاض منتخب الطائرة معسكرا مغلقا فى إسبانيا، تلقى خلاله الفراعنة الهزيمة من المنتخب الإسبانى فى 3 لقاءات، إلا أنها تعد تجربة قوية فى ظل الإعداد للمنافسة الكبرى.