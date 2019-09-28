شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن البتسوانى جوشوا بوندو حكم مباراة الأهلى وكانو سبورت الغينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة بالأهلى، فى الثامنة مساء اليوم السبت، مباراة سهلة من الناحية النظرية حينما يستضيف فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يخوضها الأهلى دون ضغوط بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة

ويُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من "جوشوا بوندو حكم ساحة، ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالإضافة إلى تشيبو موكانى حكما رابعا و الإثيوبى سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة.

1_ جوشوا بوندو من مواليد 25 فبراير 1978

2_ أدار الحكم البوتسوانى 9 مباراة دولية أشهر خلالها 271 بطاقة صفراء، و4 بطاقات حمراء، واحتسب 10 ضربات جزاء.

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3_ لم يدر أى مباراة للأهلى من قبل، وأدار فقط مباراة للزمالك وفيتا كلوب الكونغولى وانتهت بالتعادل السلبى موسم 2012- 2013 ومباراة المصرى واتحاد العاصمة فى ربع نهائى كأس الكونفدرالية موسم 2018، والتى انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدف دون رد.

4_ أدار الحكم البوتسوانى 19 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا، و 4 بكأس أمم أفريقيا 2017 و2019، و12 مباراة فى تصفيات كأس الأمم، و9 مباريات فى تصفيات كأس العالم، ومباراتين فى كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة موسم 2015 و4 مباريات فى بطولة كأس الأمم تحت 20 سنة موسمى 2015 و 2017.

5_ بدأ جوشوا مسيرته كلاعب فريق هارتلبول أحد أندية القسم الثالث بمنطقة سيليبي- فيكوى فى بوتسوانا، وفى موسم 2001، انزعج من أداء أحد الحكام ليعلن اعتزاله لعب كرة القدم والتوجه إلى التحكيم.

وفى نفس العام أصبح بوندو حكما فى الدوريات الأقل، ليتم اختياره حكما فى دورى الدرجة الأولى الممتازة موسم 2004- 2005، وحصل على الشارة الدولية فى موسم 2006.