طارق مصطفى لـ"سوبر كورة": تمنيت العمل مع البدرى بسبب قوة شخصيته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث طارق مصطفى، المدرب العام لمنتخب مصر، لأول مرة بعد تكليفه بالمهمة الجديد في جهاز المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدرى، وكشف عن خطة العمل فى المرحلة المقبلة، وخططهم لإعادة المنتخب إلى وضعه الطبيعى وتحسين الصورة عن الفريق القومى بعد الإخفاقات الأخيرة.
وتطرق طارق مصطفى بالحديث فى حواره مع "سوبر كورة" لأزمة المهاجم الصريح التي تضرب المنتخب، وطموحهم فى تحقيق بداية موفقة مع الفراعنة وتطبيق مبدأ العدل في اختيار عناصر المنتخب، وكيفية التعامل مع الأزمات التي تواجه المنتخب الوطني.
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