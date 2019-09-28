شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يجتمع بجهازه المعاون اليوم لتوزيع مهام العمل فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، اجتماعا اليوم بأعضاء جهازه المعاون بمقر اتحاد الكرة لمناقشة خطة العمل فى المرحلة المقبلة وتوزيع الملفات على أعضاء الجهاز.

ويضم الجهاز المعاون لحسام البدرى، محمد بركات مديرا للمنتخب ، وطارق مصطفى وأحمد أيوب فى منصب المدرب العام، وسيد معوض مدربا مساعدا، وايمن طاهر مدربا لحراس المرمى وأنيس الشعلانى معد بدنى.

وكشف حسام البدرى، أنه سيعلن عن قائمة اللاعبين المحليين لمعسكر شهر أكتوبر يوم الخميس المقبل، وتحديداً عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية للدورى.

Advertisements

وتنتهي مباريات الجولة الثانية للدوري يوم الخميس المقبل بلقاء الزمالك ومصر المقاصة وبيراميدز وطنطا.

وتابع البدري لـ " الخليج 365" سيتم الإعلان عن القائمة المحلية عقب مباريات الجولة الثانية، بعد أن تم الاستقرار على تواجد 5 محترفين هم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي و أحمد حسن ( كوكا )، محمد النني .

وينطلق معسكر المنتخب الأول يوم 7 إلى 15 أكتوبر ويتخلله ودية يوم 14 أمام بتسوانا.

وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.