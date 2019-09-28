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اتحاد الكرة وحسام البدرى يصالحان محمد صلاح بمنحه شارة كابتن المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، مع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، منح محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى "شارة" كابتن منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

ويرغب أعضاء اللجنة والمدير الفنى فى إزالة آثار الأزمة الأخيرة والخاصة بالتصويت فى ملف استفتاء جائزة أفضل لاعب فى العالم، حيث لم يتم اعتماد صوت مصر بسبب أخطاء إدارية فى اتحاد الكرة قبل تعيين اللجنة الخماسية، ويسود اتجاه قوى لدى اتحاد الكرة وحسام البدرى لتكريم ومصالحة محمد صلاح من خلال منحه شارة كابتن منتخب مصر.

واقترب محمد صلاح بقوة من حمل شارة كابتن منتخب مصر، لاسيما بعد استبعاد أحمد المحمدى ظهير أيمن أستون فيلا من حسابات البدرى، ويسبق محمد صلاح فى ترتيب الأقدمية الثنائى أحمد حجازى ومحمد الننى، إلا أن المدير الفنى يرفض الاعتماد على مبدأ الأقدمية فى اختيار كابتن المنتخب، ويفضل منح الشارة لمحمد صلاح.

يذكر أن أول معسكر للمنتخب فى عهد حسام البدرى سينطلق يوم 7 أكتوبر المقبل وسيشهد ودية أمام بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر.

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