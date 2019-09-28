شكرا لقرائتكم خبر عن روان العربى وسليمان يودعان بطولة ماليزيا للاسكواش من نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع الثنائى المصرى روان العربى ويوسف سليمان بطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها كوالا لامبور خلال الفترة بين 25 إلى 29 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 20 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وخسرت روان العربي في الدور نصف النهائي أمام منافستها الماليزية راشيل أرنولد، بثلاث أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-7, 9-11, 11-7

فيما خسر يوسف سليمان أمام منافسه نيكولاس مولر بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-5, 12-10, 11-9.

وتواجه راشيل أرنولد منافستها لو وي ويرن في المباراة النهائية بمنافسات السيدات فيما يواجه نيكولاس مولر إيان يو في منافسات الرجال.