محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة: زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة شيفيلد يونايتد وليفربول ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز. تشكيل ليفربول: أدريان - أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبيرتسون - فابينيو - هيندرسون - فينالدوم - صلاح - ماني - فيرمينو. ويتربع رفاق الدولي المصري محمد صلاح على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة (18 نقطة)، فيما يأتي شيفيلد عاشرا برصيد ثماني نقاط. وانتظروا ملخصاً لأحداث المباراة فور نهايتها..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباشر بريميرليج.. شيفيلد وليفربول.. صلاح أساسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.