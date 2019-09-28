الزمالك يبدأ طرح تذاكر مباراة جينيراسيون رغم أزمة الفريق السنغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قام مسؤولو الزمالك ظهر اليوم السبت، بطرح تذاكر مباراة الفريق أمام جينراسيون فوت للبيع مقابل 50 جنيها للدرجة الموحدة بمنافذ البيع بالنادي والاسكندرية على الرغم من تواصل أزمة بعثة الفريق السنغالي.

وتتوافد جماهير الزمالك على مقر النادي للحصول على تذاكر المباراة المقرر إقامتها مساء غد الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

ويتمسك فريق جينراسيون بعدم خوض مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في الإسكندرية بدلا من إقامتها في ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

Advertisements

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الجمعة خطابا لمسؤولي بطل السنغال للتأكيد حول إقامة اللقاء في ملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت، مع تأجيله لمدة 24 ساعة، حيث ستقام غدًا الأحد بدلا من اليوم السبت.

وأصدر النادي السنغالي بيانا رسميا يعلن فيه تمسكه بعدم خوض مباراة الزمالك في الاسكندرية (طالع هنا).

يُذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويكفي الفريق الأبيض الفوز (1-0) في لقاء الغد من أجل التأهل لدور المجموعات من المسابقة القارية الأغلى.