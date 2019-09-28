الأهلي يستأنف مرانه الاثنين تحضيراً للإنتاج الحربي.. ومران قوي للغائبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على منح اللاعبين راحة غدا الاحد، على أن يستأنف الفريق مرانه بعد غد الاثنين، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري.

ويبحث الأهلي اليوم عن حسم التأهل الى دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا، أمام كانو سبورت في المباراة المقرر إقامتها الثامنة مساء على استاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 للبطولة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، منح اللاعبين راحة غدا للتخلص من حالة الإجهاد، والتقاط الأنفاس قبل العودة من جديد للتحضير لمواجهة الإنتاج.

وقاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني بالنادي، مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة كانو سبورت، والذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

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وشارك في المران كلاً من علي معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو ومحمد محمود ومحمد عبدالمنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق.

وبدأ المران بجزء بدني خفيف ثم خاض اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة بالكرة، اشتملت على التسليم والتسلم وتقسيمة لتجهيز جميع العناصر للمرحلة المقبلة.

وأدى اللاعبون مرانا قويا صباح اليوم على ملعب التتش، واشتمل المران على فقرة للكرات العرضية والتصويب على المرمى، وتقسيمة بمشاركة حارسين.

واكتفى عمار حمدي لاعب الأهلي، بأداء جلسة في الجيم على هامش مران الغائبين عن مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والذي أقيم اليوم على ملعب التتش.