صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة 7 بالدوري الإنجليزي الممتاز. ويتواجد النجم المصري محمد صلاح برفقة كلاً من ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في الخط الهجومي للريدز. ولم يقم كلوب بأي تعديلات على تشكيل الفريق الذي شارك أمام تشليسي بالجولة الماضية والتي فاز بها الفريق بنتيجة (2-1). Advertisements وجاء تشكيل ليفربول لمباراة شيفيلد يونايتد كالآتي: حراسة المرمى: أدريان. خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبيرتسون. خط الوسط: فابينيو - هيندرسون - فينالدوم. خط الهجوم: صلاح - فيرمينو - ماني.

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