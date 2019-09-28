بالفيديو.. أمبرو تكشف رسميًا عن الزي الأساسي للأهلي للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشفت شركة أمبرو البريطانية، راعي ملابس النادي الأهلي، عن الزي الأساسي الذي سيظهر به لاعبو القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد، عبر مقطع فيديو بثته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي، أكد في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أن النادي سيتسلم الدفعة الثانية من الملابس خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على الاتفاق الذي تم بين شركة "أمبرو" وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، في حضور إدارة التسويق بالنادي.

وسيظهر الأهلي بقميصه الجديد لأول مرة خلال مباراة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 28 سبتمبر الجاري، وفقا لوليد حسن، نائب رئيس شركة "أمبرو" التي ترعى ملابس النادي الأهلي.