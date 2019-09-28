جينيراسيون فوت يصدر بيانا رسميا بشأن مباراة الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أصدر نادي جينيراسيون فوت السنغالي بيانا رسميا يعلن فيه تمسكه بعدم خوض مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في الإسكندرية بدلا من إقامتها في ملعب بتروسبورت بالقاهرة.
وجاء نص بيان جينيراسيون فوت عبر موقعه الرسمي كالتالي:
"كان يجب أن نتدرب يوم الجمعة قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة، وفقا لما ينص عليه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لكن فوجئنا بإرسال الكاف لخطاب في السابعة الرابعة مساء يوم الجمعة 27 سبتمبر يفيد بتأجيل المباراة ليوم الأحد."
"كيف يمكن أن يتم إعلامنا بتأجيل المباراة قبلها بـ24 ساعة فقط، من المستحيل بالنسبة لنا أن نكون قادرين على خوض المباراة في الإسكندرية، نتمسك بحقوقنا ونطالب الجميع باحترام اللوائح والقوانين."
وكانت الفترة الأخيرة شهدت أزمة بعد رفض الفريق السنغالي نقل المباراة من القاهرة إلى الإسكندرية وتمسكهم بخوض اللقاء اليوم السبت في بتروسبورت.
وأرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الجمعة خطابا لمسؤولي بطل السنغال للتأكيد حول إقامة اللقاء في ملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت، مع تأجيله لمدة 24 ساعة، حيث ستقام غدًا الأحد بدلا من اليوم السبت.
يُذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويكفي الفريق الأبيض الفوز (1-0) في لقاء الغد من أجل التأهل لدور المجموعات من المسابقة القارية الأغلى.
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