الأزمة مستمرة.. جينيراسيون يرفض السفر للإسكندرية لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

رغم إرسال مسؤولي نادي الزمالك لحافلة من أجل نقل بعثة جينيراسيون فوت السنغالي من القاهرة إلى الإسكندرية صباح اليوم السبت، استعداداً لمواجهة الفريقين التي ستجمع بينهما غدًا الأحد في برج العرب بإياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، إلا أن الفريق السنغالي لا يزال يرفض التحرك إلى برج العرب لخوض المباراة.

ويتمسك جينيراسيون فوت بخوض اللقاء اليوم في ستاد بتروسبورت، في إطار تمسكهم بخطاب الكاف الذي وصل إليهم قبل 10 أيام من موعد المباراة بأنها ستقام اليوم في بتروسبورت قبل أن يتم تأجيلها ونقلها إلى برج العرب، وفقًا لما كشفه مصدر بالبعثة لمصراوي.

وأكد المصدر أن الفريق السنغالي سيتوجه اليوم إلى بتروسبورت وليس برج العرب لخوض اللقاء في موعده السابق قبل تعديله، وإثبات موقف حال عدم حضور فريق الزمالك.

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وكانت الفترة الأخيرة شهدت أزمة بعد رفض الفريق السنغالي نقل المباراة من القاهرة إلى الإسكندرية وتمسكهم بخوض اللقاء اليوم السبت في بتروسبورت.

وحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأمر بعدما أرسل لمسؤولي بطل السنغال خطابًا للتأكيد حول إقامة اللقاء في ملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت، مع تأجيله لمدة 24 ساعة، حيث ستقام غدًا الأحد بدلا من اليوم السبت.

يُذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويكفي الفريق الأبيض الفوز (1-0) في لقاء الغد من أجل التأهل لدور المجموعات من المسابقة القارية الأغلى.