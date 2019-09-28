ميتشو يعلق على أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، على اتهام النادي بمنع فريق جينيراسيون فوت السنغالي من التدريب على ملعب "بتروسبورت"، مؤكدًا عدم وجود مشكلة لإقامة المباراة في أي ملعب.

ويستضيف الزمالك فريق جينيراسيون فوت غدا الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال، بعدما تقرر نقل المباراة من ملعب بتروسبورت وتأجيلها لتقام يوم الأحد بدلا من اليوم السبت.

ورد ميتشو على أحد الحسابات التي نشرت فيديو لمنع جينيراسيون من دخول بتروسبورت عبر حسابه على تويتر قائلا: "الزمالك لا يملك أي ملعب باستثناء ملعب النادي".

وأضاف: "لذلك، فمن غير المنطقي أن تلومونا بسهولة على شيء لا نستطيع السيطرة عليه، نحترم بقوة جميع منافسينا الرياضيين وليس لدينا مشاكل في أي ملعب".

وأتم المدرب الصربي تغريدته قائلا: "اخرجونا من دائرة اللوم".

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وكانت بعثة جينيراسيون وصلت إلى ملعب بتروسبورت مساء أمس الجمعة لخوض تدريباتهم، قبل أن يعتذر لهم مسؤولو الملعب لعدم وجود حجز من قبل الزمالك لبعثة الفريق السنغالي.

وقام مسؤولو نادي الزمالك صباح اليوم السبت بإرسال حافلة لنقل بعثة الفريق السنغالي من القاهرة إلى الإسكندرية.

وشهدت الفترة الأخيرة أزمة بعد رفض الفريق السنغالي نقل المباراة من القاهرة إلى الإسكندرية وتمسكهم بخوض اللقاء اليوم السبت في بتروسبورت.

وحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأمر بعدما أرسل لمسؤولي بطل السنغال خطابًا للتأكيد حول إقامة اللقاء في ملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت، مع تأجيله لمدة 24 ساعة.

يُذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويكفي الفريق الأبيض الفوز (1-0) في لقاء الغد من أجل التأهل لدور المجموعات من المسابقة القارية الأغلى.