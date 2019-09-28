أسوان يلتقى إف سي مصر في الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

يلتقي فريق أسوان، اليوم السبت ، بفريق إف سي مصر، فى الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز لموسم 2019/2020، وذلك في الخامسة والنصف مساءً، على ملعب استاد الكلية الحربية، بعد تأجيل موعد اللقاء لمدة 24 ساعة.

وأعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لأسوان، قائمة الفريق والتي تضم 20 لاعبًا هم كلًا من مسعد عوض، رضا السيد، ومحمد جابر، إبراهيم القاضي، عبدالله السنجهاوي، محمد إسماعيل محمود نعيم، محمد طارق أبو العز، الحسيني سمير، هيثم الفيل، موسى داو، أحمد عامر، خالد الشيخ، أحمد الصغيري، حسن طارق، محمد الصباحي، عبد الرحمن خالد جبنة، أوميد أوكري، فادي فريد، أحمد عبد الظاهر.

يذكر أن فريق أسوان خسر مباراته الأولى أمام مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على استاد أسوان في الأسبوع الأول، أحرز أهداف أسوان محمود نعيم وأحمد عبد الظاهر، وأحرز أهداف المقاصة خالد اوتشو، وعمرو مرعي هدفين.