تعرف على تردد القناة "المجانية" الناقلة ومعلق ومحللي مباراة الأهلي وكانو سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستقبل الأهلي ضيفه كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في مباراة الإياب لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا التي تقام في الثامنة من مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بهدف نظيف من أجل التأهل إلى دور المجموعات للمرة الخامسة على التوالي.

واستطاع الأهلي أن يحقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في غينيا الاستوائية، بنتيجة 2-0 عن طريق صلاح محسن، ووليد سليمان.

وتنقل المباراة عبر قناة On Sport HD ويتولى التعليق عليها أيمن الكاشف، فيما يقدم الاستديو التحليلي أحمد شوبير ويستضيف طاقم تحليلي مكون من: طه إسماعيل ووليد صلاح الدين وعبد الظاهر السقا.

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تردد قناة On Sport

القمر الصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 10853 .

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500 .