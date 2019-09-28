صالح جمعة ينتظر عقوبة جديدة من النادي الأهلي.. تعرف على التفاصيل

عاد صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحالة الاستهتار من جديد، بعدما تغيب اليوم السبت عن مران المستبعدين من مواجهة كانوسبورت الغيني والتي قادها شعيب شعيب مدرب الأحمال.

وشهدت الفقرة مشاركة جميع اللاعبين المستبعدين من لقاء بطل غينيا الاستوائية “علي معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو ومحمد محمود ومحمد عبدالمنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق”، باستثناء صالح جمعة الذي تغيب عن المران، إضافة إلى تغيبه أمس أيضا ولكن بإذن من الجهاز الفني.

ويحقق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، مع اللاعب صالح جمعة، للوقوف على أسباب تغيبه لمدة يومين عن المران ومن ثم توقيع عقوبة مالية عليه بحسب لائحة النادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بإياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.