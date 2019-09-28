مفاجأة.. بطل السنغال يجدد رفضه السفر إلى برج العرب لمواجهة الزمالك

جددت بعثة جينيراسيون فوت السنغالى رفضها التحرك صباح اليوم السبت، إلى برج العرب، لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها غداً الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

ويتمسك الفريق السنغالى بخوض اللقاء اليوم فى ستاد بتروسبورت، فى إطار تمسكهم بخطاب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “كاف” الذى وصل إليهم قبل 10 أيام من موعد المباراة بإنها ستقام اليوم فى بتروسبورت قبل أن يتم تأجيلها إلى غداً الأحد ونقلها إلى برج العرب.

وكان مسؤولو الزمالك أرسلوا أتوبيسًا اليوم إلى بعثة جينيراسيون فوت فى فندق الإقامة فى مدينة نصر، للتحرك إلى الإسكندرية، واكد مصدر بالبعثة ان الفريق سيتوجه اليوم إلى بتروسبورت وليس برج العرب لخوض اللقاء فى موعده السابق قبل تعديله وإثبات موقف حال عدم حضور فريق الزمالك.