أهلي 2003 يواجه تليفونات بني سويف

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ يلتقي غداً الأحد مع فريق تليفونات بني سويف، في مباراة ودية تجمعهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر.
فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ يلتقي غداً الأحد مع فريق تليفونات بني سويف، في مباراة ودية تجمعهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر.
المباراة تأتي بعد يوم واحد من المواجهة التي يخوضها الأهلي اليوم أمام الاتحاد السكندري في بطولة الجمهورية.
ويسعي محمد سعد المدير الفني للفريق لاستغلال ودية تليفونات بني سويف في متابعة اللاعبين الذين لا يحظون بفرصة المشاركة كأساسيين في المباريات الرسمية.
ويمتلك الأهلي ٤ نقاط في جدول بطولةالجمهورية، جمعها من الفوز سموحة في الجولة الأولى ٢ - صفر، ثم التعادل مع الزمالك سلبياً فى الجولة الثانية، مسجلاً هدفين ودون أن تستقبل شباكه أهدافاً.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديراً فنياً، وشريف عبد الفضيل مدرباً عاماً، ومحمد أحمد ماهر مدرباً، وبهاء جمال مدرباً لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وماجد هاني طبيب الفريق، وأحمد ممدوح أخصائي التدليك
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