يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ غداً الأحد مع ضيفه الاتحاد السكندري، في المباراة التي يستضيفها ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة لدوري الجمهورية للشباب.
الأهلي حقق فوزاً ثميناً في الجولة الماضية خارج ملعبه بثلاثة أهداف دون رد على حساب الزمالك فيقمة البطولة، و يسعى لمواصلة الانتصارات وتحقيق فوز جديد أمام ضيفه السكندري في مباراة الغد، بهدف احتلال القمة منذ الأسابيع الأولى للدوري.
ويمتلك الأهلي ٤ نقاط في رصيده، جمعهم من التعادل مع سموحة ١ -١، والفوز على الزمالك ٣ - صفر، مسجلاً ٤ أهداف مقابل هدف واحد في شباكه.
ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وأحمد عبد الظاهر مدرباً مساعداً، وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديراً إدراياً، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. أهلي 99 يلتقي مع الإتحاد السكندري في دوري الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.