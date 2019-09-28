جلسة في الجيم لعمار حمدي

اكتفى عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الغائبين عن مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والذي أقيم اليومعلى ملعب التتش.
وقاد سامي قمصان، المدرب المساعد، تدريبات الغائبين عن مواجهة كانو سبورت، والتي اشتملت على بعض الفقرات التدريبية، لتجهيزاللاعبين للمرحلة المقبلة.
ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت في الثامنة مساء اليوم على استاد برج العرب في اياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.
وكان الأهلي قد حسم جولة الذهاب بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية.
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