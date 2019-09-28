بطولة العالم للجمباز بوابة علي زهران للتأهل لأولمبياد طوكيو

غادر بطل الجمباز العالمي علي زهران الي ألمانيا للمشاركة في بطولة العالم للجمباز المقرر اقامتها في الفترة من 4 اكتوبر الي 13 اكتوبر. أظهر زهران مستوى عاليا من الاداء والنجاحاحات والانجازات فى الفترة الاخيرة أهمها ذهبية كأس العالم في فرنسا بعد اداء رائع أبهر الجميع وهو يعد من الأبطال الواعدين المرشحين لميدالية اوليمبية مصرية في الجمباز، نظرًا لما حققه لمصر فى الجمباز المصري وتتويجه ب6 ميداليات في 6 كؤوس عالم ويعتبر إنجاز كبير للاعب عربي وافريقي ومصري.

وأعرب علي زهران عن سعادته بما يحققه من إنجازات تعود أهم أسبابها للدعم المتواصل من قبل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحاد المصري للجمباز. كأس العالم في فرنسا بعد اداء رائع أبهر الجميع وهو يعد من الأبطال الواعدين المرشحين لميدالية اوليمبية مصرية في الجمباز، نظرًا لما حققه لمصر فى الجمباز المصري وتتويجه ب6 ميداليات في 6 كؤوس عالم ويعتبر إنجاز كبير للاعب عربي وافريقي ومصري.وأعرب علي زهران عن سعادته بما يحققه من إنجازات تعود أهم أسبابها للدعم المتواصل من قبل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحاد المصري للجمباز.

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