سيراميكا كليوباترا يواجه المنصورة وبورتو وديا

اتفق الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، برئاسة أحمد الكيلاني على خوض مباراتين وديتين الاسبوع الجاري، في إطار خطة استعدادات الفريق لدوري الدرجة الثانية.

وتقرر أن يلعب الفريق في

الثالثة والنصف عصر الاثنين، على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، مباراة ودية مع فريق المنصورة، على أن يخوض ودية أخرى عصر الثلاثاء في نفس الزمان والمكان ضد فريق بورتو السويس.

ويسعى هيثم شعبان المدير الفني للفريق إلى الاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباريات الدوري بالإضافة إلى تجهيز كافة اللاعبين المهمة الصعبة والتي يهدف خلالها الفريق تحقيق الهدف المنشود وهو الصعود الى الدوري الممتاز.