محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام شيفيلد بالدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل الفريق الذي سيواجه شيفيلد يونايتد في الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب برامال لين في الجولة السابعة من

وشهد التشكيل عودة الثلاثي الهجومي المكون من محمد صلاح وساديو ماني، وفيرمينو، بعد أن قرر المدير الفني للفريق إراحتهم

خلال مباراة كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء الماضي، للحفاظ عليهم من الإرهاق.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى:أدريان كاستيو.

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الدفاع: جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، ترينت الكسندر ارنولد، أندرو روبرتسون.

الوسط: جيورجينهو فاينالدوم، جوردان هندرسون، فابينهو.

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.