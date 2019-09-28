الأهلي يمنح لاعبيه راحة غدًا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح اللاعبين راحة غدا الأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه بعد غد الاثنين استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري.
وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر منح اللاعبين راحة غدا للتخلص من حالة الإجهاد، والتقاط الأنفاس قبل العودة من جديد للتحضير لمواجهة الإنتاج.
ويبحث الأهلي اليوم عن حسم التأهل الىدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا، أمام كانو سبورت في المباراة المقرر إقامتها الثامنة مساء على استاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 للبطولة.
وكانت جولة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد في غينيا الإستوائية.
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