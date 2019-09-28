الاتحاد الإيطالي يعلن عقوبة كوليبالي

أعلن الاتحاد الإيطالي، العقوبة التي تم توقيعها على الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب فريق نابولي، بسبب تعرضه للطرد في مباراة فريقه الأخيرة.
وكان كوليبالي تعرض للطرد فيالدقيقة 89 من مباراة نابولي أمام كالياري، والتي انتهت لصالح الأخير بنتيجة 1-0، والتي جمعتهما يوم الاربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإيطالي.
وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "الإتحاد الإيطالي قرر إيقاف كوليبالي لمدة مباراتين وتغريمه 10 آلاف يورو".
وأوضحت "العقوبة جاءت بسبب موقف كوليبالي تجاه حكم المباراة، وإهانته له وتكرار السلوك أثناء مغادرة الملعب".
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