يستضيف الفريق الأول لركة القدم بنادي أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا". ومن المتوقع أن يكون تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي.. حراسة المرمى: أوبلاك. Advertisements خط الدفاع: تريبير، سافيتش، خيمينيز، لودي. خط الوسط: كوكي، توماس، ساؤول. خط الهجوم: فيتولو، فيليكس، دييجو كوستا.

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كانت هذه تفاصيل خبر جو فيليكس يقود تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ريال مدريد في ديربي إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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