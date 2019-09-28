يستضيف الفريق الأول لركة القدم بنادي أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد مساء اليوم السبت ضمنمنافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".
ومن المتوقع أن يكون تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي..
حراسة المرمى: أوبلاك.
خط الدفاع: تريبير، سافيتش، خيمينيز، لودي.
خط الوسط: كوكي، توماس، ساؤول.
خط الهجوم: فيتولو، فيليكس، دييجو كوستا.
كانت هذه تفاصيل خبر جو فيليكس يقود تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة ريال مدريد في ديربي إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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