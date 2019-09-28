رياضة | اللقاء الحائر.. الزمالك يطير لبرج العرب وجينيراسيون إلى بتروسبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللقاء الحائر.. الزمالك يطير لبرج العرب وجينيراسيون إلى بتروسبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر صباح اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى متجهاً إلى برج العرب استعدادا لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي غدًا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ودخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك معسكرًا مغلقًا اليوم السبت في أحد الفنادق القريبة من ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب استعدادا لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض السفر إلى برج العرب اليوم السبت، لوضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة بطل السنغال في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري الأبطال الأفريقي.

وشهد تدريب الزمالك الجمعة بعض التدريبات الفنية والبدنية للاعبين وحراس المرمى، حيث قام الصربي دراجون مدرب الحراس بتدريب الثلاثي محمد عواد ومحمد ابوجبل ومحمد صبحي على بعض التدريبات الخاصة حول سرعة رد الفعل وكيفية التعامل مع الانفرادات.

كما قاد دراجون تدريبات خاصة حول توقيت خروج الحارس وتضييق المساحات على اللاعب المنافس بخوض بعض التدريبات، وشدد للحارسين خلال اجتماعه بهما على أهمية التركيز في سرعة رد الفعل وشرح أهمية كل فقرة تدريبية وذلك في الوقت الذي خاض فيه محمد صبحي ومحمد قنديل حارسا الزمالك التقسيمة الجماعية مع الفريق.

وحرص الصربي ميتشو على مشاركة الثنائي محمد أوناجم وإمام عاشور في التدريبات الجماعية للفريق بالرغم من غيابهم عن مباراة جينيراسيون فوت السنغالي لخروجهم من القائمة الإفريقية للزمالك.

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وخاض محمود عبد العزيز لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات منفردة بالجري حول الملعب بناء على طلب الجهاز الطبي للفريق، بسبب اصابته التي يعاني منها.

جينيراسيون فوت إلى بتروسبورت

وبينما قرر جينراسيون فوت التوجه إلى استاد بتروسبورت اليوم باعتباره ملعب اللقاء الرسمي المحدد مسبقًا قبل تغييره من نادي الزمالك.

وقعت أزمة كبيرة في ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس أمس حيث رفضت إدارة الاستاد إقامة تدريب فريق جينيراسيون فوت السنغالي، والذي يستعد لمواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق السنغالي مع نظيره الزمالك في الثامنة مساء يوم الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية بإياب دور الـ 32 من بطولة دوري الأبطال، بعدما كان مقررا إقامتها غدا السبت على ملعب بتروسبورت.

وعلق محمد المرسي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام باستاد بتروسبورت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" على تلك الواقعة قائلا: "استاد بتروسبورت ليس له علاقة بتدريب فريق جينراسيون فوت السنغالي.. نادي الزمالك بصفته صاحب الأرض هو المنوط عن إرسال مواعيد التدريبات للفريق الضيف".

وكان مقرر خوض اللقاء اليوم على استاد بتروسبورت في تمام الثامنة مساءً بدون جمهور لكن الزمالك يتمسك بإقامته في برج العرب غدًا.