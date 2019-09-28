رياضة | الإنتاج الحربي ينهي أزمة باسم مرسي استعدادا للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي ينهي أزمة باسم مرسي استعدادا للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص خالد مهدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي؛ على توفير طلب باسم مرسي مهاجم الفريق قبل مواجهة الأهلي بالدوري المصري.

ووافق مدير الكرة على حصول باسم مرسي مهاجم الفريق، الحصول على القميص رقم 10 مع فريقه الجديد عقب التعاقد مع خدماته لمدة موسمين.

وتعاقد الإنتاج الحربي؛ مع باسم مرسي قادما من الزمالك؛ لمدة موسميين؛ عقب فشل استمراره داخل صفوف سموحة؛ خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

ويستعد الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار المدير الفني؛ لمواجهة الأهلي؛ مساء يوم 2 أكتوبر المقبل ضمنمنافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.

وسبق ولعب "باسم مرسي" ضمن صفوف الانتاج الحربي موسم 2013-2014، وشارك معه في 18 مباراة وسجل 10 أهداف، قبل أن ينتقل إلي نادي الزمالك في يوليو عام 2014 ، وتخللت فترة تواجده داخل القلعة البيضاء الانتقال لبعض الأندية علي سبيل الإعارة، قبل أن يعود للنادي العسكري مجددًا بعد 5 سنوات.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه باسم مرسي قبل الانتقال لنادي الانتاج الحربي:-

- بتروجيت

لعب باسم مرسي ضمن صفوف بتروجيت عام 2013، وشارك معه في 15 مباراة (13 بالدوري - 2 بكأس مصر)، وسجل 4 أهداف وصنع هدفًا، وبلغ عدد دقائق اللعب الفعلية 1110 دقيقة لعب.

- الانتاج الحربي

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انتقل باسم مرسي للانتاج الحربي موسم 2013-2014 وشارك معه في 18 مباراة، بواقع (1400 دقيقة لعب)، وسجل 10 أهداف، وحصل على 3 إنذارات وبطاقتين حمراء.

- الزمالك

انتقل باسم مرسي إلي الزمالك في يوليو لعام 2014، وشارك في 99 مباراة بالدوري الممتاز، وسجل 35 هدفًا، وصنع 11 هدفًأ، وحصل على 18 إنذار، وبطاقة حمراء وحيدة، كما لعب 31 مباراة في البطولات الإفريقية، وسجل 9 أهداف.

وشارك باسم مرسي في 17 مباراة مع الزمالك بكأس مصر وسجل 8 أهداف، وصنع 3 أهداف، كما خاض مباراتين في كأس السوبر المصري، وصنع هدف وحيد، كما خاض مع أبناء ميت عقبة 3 مباريات في البطولة العربية وسجل هدف وحيد.

وحصل مع الزمالك على لقب الدوري الممتاز موسم 2014-2015، وكأس السوبر المصري ، و3 ألقاب كأس مصر.

- لاريسا

انتقل باسم مرسي لصفوف فريق لاريسا اليوناني عام 2018 على سبيل الاعارة لكنها لم تكن تجربة موفقة على الإطلاق، حيث خاض 5 مباريات، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

- سموحة

بعد عودته من اليونان انتقل لصفوف سموحة، ولعب معه 6 مباريات ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، ورحل بعد أزمته الشهيرة مع حسام حسن المدير الفني للفريق، ليعود مرة أخري لنادي الانتاج الحربي على سبيل الإعارة.