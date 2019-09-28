رياضة | الإعلان عن أول فريق للرجبي لذوي الهمم الخميس المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن أول فريق للرجبي لذوي الهمم الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اكاديميات ترانسفورما للألعاب الرياضيه تدشين أول فريق رجبي للكراسي المتحركه في مصر وذلك في فندق دوسيت التجمع الخامس وذلك يوم الخميس المقبل ٣ اكتوبر فى تمام الساعه السادسه مساءا في حضور كلا من حسام صاحب رئيس اتحاد الرجبي المصري ، رئيس الاتحاد العربي للرجبي ، حياة خطاب رئيسة اللجنه الأوليمبي المصريه ، رئيس اللجنه البارالمبيه المصريه ، احمد أبو هشيمه رجل الاعمال ، جلاء نصير مسؤول المسئوليه المجتمعيه في شركه We، دينا المفتي المدير التنفيذي لموسسه إنجاز مصر .