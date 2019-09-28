رياضة | غيابات بالجملة ومفاجأة وحيدة في قائمة ريال مدريد ضد أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غيابات بالجملة ومفاجأة وحيدة في قائمة ريال مدريد ضد أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة جاره أتليتيكو مدريد مساء اليوم السبت في قمة مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة الكرواتي لوكا مودريتش بعدما تعافى من الإصابة التي حرمته من التواجد مع الفريق الملكي في الفترة الماضية.

قائمة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أريولا - ألتيوب

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خط الدفاع: كارفخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - رفائيل فاران - ناتشو

خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس رودريجيز

خط الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيما - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - فينيسيوس جونيور.

بينما شهدت القائمة غياب فلوران ميندي ومارسيلو وأودريوزلا وإيسكو وأسينسيو وإبراهيما دياز ورودريجو وماريانو.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للانفراد بصدارة الترتيب، فيما يتطلع الأتليتي لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث للانقضاض على صدارة الليجا.