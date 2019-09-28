رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يستعرض مشوار الترسانة للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يستعرض مشوار الترسانة للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث نادي الترسانة عن عودة الفريق الأول للدوري الممتاز، بعد غياب طويل، حيث يستعد مسئولو الشواكيش للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، عن طريق تدعيم الصفوف بلاعبين أصحاب خبرات، بجانب لاعبين مميزين من القسم الثاني، في ظل توافر قوام رئيسي من الموسم الماضي.

وكان الترسانة قد تعاقد مع علاء ميهوب مدرب الأهلي الأسبق، ليتولى مهمة الإدارة الفنية، استعداداً للموسم المقبل، مع توفير التدعيمات ومقومات التأهل من أجل المنافسة بقوة على قمة المجموعة الثانية.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" تقريرا عن الترسانة يتضمن مشواره خلال فترة الإعداد وكيف استعد الفريق لخوض منافسات مجموعة القاهرة :

اعتذار جعفر والتعاقد مع ميهوب



كان مجلس إدارة الترسانة قد تعاقد مع فاروق جعفر لاعب الزمالك الأسبق، ليتولى مهمة الإدارة الفنية، للفريق في الموسم الجديد، قبل أن يعتذر عن الإستمرار في المهمة، ويفسخ التعاقد، قبل بداية فترة الإعداد، ليتم إسناد المهمة إلى علاء ميهوب مدرب الأهلي الأسبق.

بداية فترة الإعداد



انطلقت فترة الإعداد للترسانة مطلع الأسبوع الثاني شهر يوليو، بحضور عدد من اللاعبين القدامى، وبعض التعاقدات الجديدة التي كانت قد إنضم للفريق قبل إنطلاق التدريبات، وشهدت المرحلة الأولى من فترة الإعداد، تجهيز اللاعبين بشكل تدرييجي، لإستعادة المستوى البدني.

القائمة الأولى



شهدت قائمة الترسانة قيد 14 لاعب، من اللاعبين القدامى وهم أشرف بخيت، عبد الله محمد، أحمد هشام، طارق وطني، ومحمود شاكر، وإيهاب ياسر، وهشام رجب، وعمر طارق، وإيهاب فؤاد، وأحمد جمال، وابراهيم منصور، وأحمد عماد، ووليد فوزي، ورضا سيد.

اللاعبين الراحلين عن الترسانة



رحل عن صفوف الترسانة 19 لاعب بنهاية الموسم الماضي وهم عمرو خليل ومحمود حربي وأحمد عبد منعم وعماد حلمي وهارون إسماعيل وريعو ورضا العزب وعمار شحاتة ومحمد فوزي وعاصم شيكا ومهاب ياسر ومحمود كشلط ومحمد مصطفي "ميدو" والسيد حمدي وحسين حمدي ورزاق ابو بكر وأحمد أنيس وحكيم آلابي، ومصطفى ناصر.

التعاقدات الجديدة



حصل الترسانة على توقيع 11 لاعب حتى الآن، وهم : أحمد حسين حارس المريخ، وعمر جابر حارس الفيوم، وسيد حمدي مهاجم بورتو، واسلام حازم لاعب النجوم، ومحمد مجدي كريسبو لاعب سيراميكا، ومحمد أشرف مهاجم وادي دجلة، وبركات حجاج لاعب إنبي، ومحمد عضل لاعب الأهلي والإنتاج، وأحمد عارف توتي لاعب السكة الحديد، وجون كونجا ظهير أيسر كيما أسوان، ومحمد ماهر ظهير أيمن إنبي.