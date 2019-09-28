اونلاين | كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول GOAL PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول GOAL PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد بث مباشر الريدز KORA LIVE مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، حيث يحل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح ضيفا ثقيلا على نظيره شيفيلد يونايتد اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر لعام 2019، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج).

ترتيب ليفربول وشيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي YALLA SHOOT:

يحتل فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، جمعها من 6 انتصارات متتالية في البطولة، وسجل 17 هدفًا، واستقبلت شباكه 5 أهداف، شاهد لايف مباريات البريميرليج COOL KORA، بينما يحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز العاشر برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وهزيمتين، شاهد بجودة فائقة مباراة الريدز اليوم KORA ONLINE.

موعد مباراة ليفربول وشيفيليد يونايتد KORA2DAY الدوري الإنجليزي:

Advertisements

يلا لايف YALLA LIVE تنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين ليفربول وشيفيلد يونايتد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش، والواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2019، ويدير المباراة تحكيميا الحكم الدولي أنتوني تايلور على أرضية ملعب (برامول لين).

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد KORAHA7SRY اليوم:

من المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: أدريان - آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد - جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح، بينما سيبدأ شيفيلد المباراة بتشكيل يضم: دين هندرسون - جاك أوكونيل - جون إجان - كريس باشام - إيندا ستيفينز - لوك فريمان - أوليفر نوروود - جون لوندسترام - جورج بالدوك - أوليفر مكبورني - كالوم روبينسون

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد KORA FOR HD:

تذاع مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد اليوم السبت 28 – 9 -2019 عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، حيث تنقل المباراة من خلال قناة beIN SPORTS HD 11 بتعليق عربي مميز، ويسبق انطلاق المباراة استوديو تحليلي مميز يضم كوكبة من نجوم كرة القدم، ويمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة ليفربول (محمد صلاح) عبر روابط البث المتوفرة عبر موقعنا KORA STAR، بدون تقطيع وبث يناسب جميع السرعات.